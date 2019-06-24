В Орле назвали лучших футболистов
С 17 по 22 июня на базе Городского спортивно-оздоровительного центра проходило открытое первенство города Орла по мини-футболу среди трудовых коллективов.
1 место заняла команда РЖД,
2 место досталось команде «Сбербанка России»,
3 место — у «Газпром межрегионгаз Орёл».
Команды и игроки награждены кубками, медалями и грамотами.
Также в ходе турнира определились лучшие игроки:
«Лучший нападающий» — Илья Родичев(РЖД);
«Лучший вратарь» — Евгений Латышев (РЖД);
«Лучший защитник» — Алексей Сазонов («Сбербанк России»);
«Лучший бомбардир» — Леонид Каминский («Газпром межрегионгаз Орёл»).