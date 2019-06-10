10 июня 2019



В Орле назвали организации с лучшими условиями и охраной труда

7 июня городская межведомственная комиссия по охране труда подвела итоги городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях  в 2018 году.

На рассмотрение конкурсной комиссии в 2019 году были поданы заявки от 27 организаций всех форм собственности.

Победителями признаны организации, набравшие наибольшее количество баллов:

— Орловский филиал ПАО «Ростелеком»;

— АО «Газпром газораспределение Орел»;

— АО «Орелоблэнерго»;

— БУЗ ОО «Детская поликлиника №1»;

— МПП ВКХ «Орелводоканал»;

— МБУК «Орловский городской центр культуры»;

— МБУ ДО «Орловская детская хореографическая школа»;

— МБУ ДО «Дом детского творчества №3 г. Орла»;

— МБОУ — гимназия «16 г. Орла;

— МБОУ — средняя общеобразовательная школа №10 г. Орла;

— МБДОУ детский сад №17 комбинированного вида;

— МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №90 комбинированного вида г. Орла»;

— МБДОО — детский сад №91 г. Орла;

— ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства».

 

 

 

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Опубликовано 10 Июн 2019 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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