В Орле назвали победителей конкурса «Молодые лица города — 2017»

20 декабря в Орловском городском институте культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Молодые лица города — 2017». Организатором выступила администрация города Орла.

Конкурс проходил в пятый раз. На участие в нем было подано 70 заявок. Выбрать победителей членам жюри предстояло в 14 номинациях: определить самых достойных спортсменов, деятелей культуры, журналистов, ученых, преподавателей, медиков и добровольцев.

Победители получили почетные грамоты и благодарности администрации города Орла, а также денежные премии.

Победитель в номинации «Свет знаний» — Дарья Курасова, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждений «Детский сад №48 комбинированного вида» города Орла.

Победитель в номинации «Служители Гиппократа» — Юлия Махонина, врач-терапевт второго терапевтического отделения бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника №2».

Победитель в номинации «Сыны Отечества» — Николай Воробьев, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС взвода №8 ОБДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области.

Победитель в номинации «Хранитель времени» — Дарья Фурманская, педагог-совместитель кафедры «Истории и музейного дела» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры».

Победитель в номинации «Сила духа» — Александр Востриков, заместитель председателя Общественного Совета по делам инвалидов города Орла, руководитель ООО «Алтей».

Победитель в номинации «Доброе сердце» — Анна Иванова, студентка 4 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».

Победитель в номинации «Ласковый дом» — семья Петровых (мать — Яна Сергеевна, отец — Вадим Сергеевич, сын — Владислав, дочь — Василиса, сын — Елисей).

Победитель в номинации «Мастер настроения» — Лилия Красова, студентка 4 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».

Победитель в номинации «Альма матер» — Ольга Комаревцева, аспирант 3 курса Среднерусского института управления — федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования филиала «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Победитель в номинации «Мастер пера» — Виктория Юркова, корреспондент телеканала «Первый Областной».

Победитель в номинации «Олимпийская надежда» — Юлия Бравикова, студентка заочного отделения 1 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», г. Санкт-Петербург. Награду получает ее отец Юрий Юрьевич.

Победитель в номинации «На пути к Олимпу» — Илья Успенский, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — гимназия №19 города Орла.

Победитель в номинации «Гордость орловского спорта» — Никита Суханов, воспитанник бюджетного учреждения Орловской области «Спортивная школа Олимпийского резерва №1 города Орла». Награду получает его бабушка Тамара Петровна.

Победитель в номинации «Спортивное совершенство» — Владислав Туйнов, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира по версии А1.

По информации пресс-службы администрации Орла