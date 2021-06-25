В Орле назвали самый опасный перекресток

По итогам полугодия самым аварийно-опасным участком признано пересечение улицы Комсомольская и Карачевское шоссе. Только в этом году дорожная развязка у Автовокзала становилась местом серьёзных ДТП четырежды! — отметили на пресс-конференции в ГИБДД.

— Перекресток очень большой, пересечение двух крупных улиц города и по данному направлению едет множество машин, — рассказал начальник отдела ГИБДД по Орлу Юрий Капустин. — В большинстве случае причиной аварии является нарушение очередности проезда. И чтобы помочь автомобилистам правильно ориентироваться в дорожной обстановке реконструированы средства регулирования движения на перекрестке. Установлен светофор над проезжей частью с обратным отсчетом времени, чтобы водители большегрузов не загораживали светофоры для легковых автомашин, чтобы все водители в любом направлении могли видеть дублирующий сигнал светофора. Здесь же нанесена запрещающая дорожная разметка «вафельница», которая в настоящее время обновлена.

По итогам анализа аварийности этого года выявлен еще один аварийно-опасный участок, расположенный на улице Васильевская рядом с домом 165. По предложению госавтоинспекции в мае 2021 года изменено движение транспортных средств по полосам. Нанесена дорожная разметка, запрещающая поворот налево со стороны Васильевской в сторону торгового центра. Другие подробности с прошедшей пресс-конференции в ГИБДД читайте в ближайшем номере “Орловской среды”.