30 июня 2020



В Орле не осталось разрешенных мест для купания

По данным Роспотребнадора, качество воды в двух единственных официально разрешенных местах купания в черте города — не соответствует установленным нормам и требованиям. Закрыт также популярный пляж на пруду Андриабуж в Орловском районе. Полный список мест где можно и где нельзя окунаться в воду — опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.

Между тем, орловцы продолжают купаться не только на запрещенных пляжах, но и там, где вообще заходить в воду небезопасно. Это Силикатный пруд (где в донных отложениях скопилась вся таблица Менделеева) и заброшенный пляж на Дворянке (куда выходят стоки канализации из расположенного выше по течению частного сектора). В Орле катастрофически не хватает оборудованных мест отдыха у воды. Нет подвижек и в вопросе — почему качество воды каждый год стабильно ухудшается и можно ли что-то сделать, чтобы городские пляжи все же работали.

 

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Опубликовано 30 Июн 2020 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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