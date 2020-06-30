В Орле не осталось разрешенных мест для купания

По данным Роспотребнадора, качество воды в двух единственных официально разрешенных местах купания в черте города — не соответствует установленным нормам и требованиям. Закрыт также популярный пляж на пруду Андриабуж в Орловском районе. Полный список мест где можно и где нельзя окунаться в воду — опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.

Между тем, орловцы продолжают купаться не только на запрещенных пляжах, но и там, где вообще заходить в воду небезопасно. Это Силикатный пруд (где в донных отложениях скопилась вся таблица Менделеева) и заброшенный пляж на Дворянке (куда выходят стоки канализации из расположенного выше по течению частного сектора). В Орле катастрофически не хватает оборудованных мест отдыха у воды. Нет подвижек и в вопросе — почему качество воды каждый год стабильно ухудшается и можно ли что-то сделать, чтобы городские пляжи все же работали.