В Орле не останется безхозных детских площадок

Все детские площадки областного центра будут закреплены за собственниками. Такое поручение дал сити-менеджер Александр Муромский на рабочем совещании. По незакрепленным площадкам необходимо определить механизм их передачи в муниципальную казну, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

— Площадки, находящиеся в местах общего пользования, должны иметь ответственного, который будет отвечать за их техническое состояние, осматривать их и принимать меры по их безопасной эксплуатации, — подчеркнул глава администрации.

Как пояснил начальник «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Зуев, на балансе УКХ находятся 557 площадок, только 9 из них располагаются на землях муниципальной собственности, 426 — на территории многоквартирных домов, 30 на неразграниченных землях, по 88-ми информация выяснется.

Также в городе решили проверить все помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании. Дело в том, что многие площади были переданы муниципалитетом в безвозмедное пользование под вполне конкретные социальные проекты. По факту некоторые помещения используются в коммерческих целях. Навести порядок в этой сфере и призвана масштабная проверка, которую поручили управлению муниципального имущества и землепользования.