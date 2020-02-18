18 февраля 2020



В Орле не видят серьезных проблем с вывозом мусора

Ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе стабилизировалась, остаются лишь адресные проблемы, — рассказал замглавы горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин. Так, в Железнодорожном районе по-прежнему без контейнеров остаются недавно оборудованные площадки, а в Северном районе некоторые ёмкости для сбора мусора стали непригодны для использования.

Возникающие вопросы — в том числе в социальных сетях и поступившие по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы Орла, — муниципалитет в ручном режиме передаёт региональному оператору. Как правило, решение занимает 2-3 часа, но есть и ситуации, которые требуют детальной проработки.

Благодаря продуктивному сотрудничеству администрации Орла с УК «Зеленая роща» в 2020 году была частично ликвидирована проблема вывоза крупногабаритного мусора в Северном районе, убрана свалка в районе гимназии №19 и т. д.

 

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Опубликовано 18 Фев 2020 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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