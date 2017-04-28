В Орле не всем льготникам выдают лекарства для лечения сахарного диабета

В редакцию «Орловской среды» позвонили читатели и рассказали об интересной ситуации, которая сложилась с обеспечением региональных льготников лекарствами. По словам звонившей, ей отказались выписать положенное для лечения сахарного диабета лекарство.

Самое интересное в этой ситуации то, что федеральным льготникам это же самое лекарство выдают без каких либо проблем. Так же как нет проблем в том, чтобы купить лекарство и за свои средства. Почему чиновники поделили больных на людей первого и второго сорта и когда «второсортным» региональным льготникам начнут выдавать лекарства — мы расскажем в одном из ближайших номеров газеты.

 

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Опубликовано 06 Июн 2017 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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