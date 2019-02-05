5 февраля 2019



В Орле не вывозится строительный мусор

В администрацию Орла поступают жалобы о том, что из дворов не вывозится крупногабаритный мусор. В частности, такая проблема имеется в Северном и Железнодорожном районах, а также в частном секторе. По информации начальника юридического отдела регионального оператора Ольги Сидоровой, в начале января действительно были проблемы с вывозом крупногабаритного мусора, но сейчас ситуация стабилизировалась. Работа в этом направлении осуществляется по заявкам жителей.

Между тем, на рабочем совещании в городской администрации также поднялся вопрос об уборке строительных отходов. Как сообщил Николай Ванифатов, в Орловской области имеется две площадки для приема строительных отходов промышленного назначения (например, кирпичей). И ближайшая — во Мценске! Вывоз должен осуществлять непосредственно тот, кто генерирует мусор. Если речь идет об отходах после мелкого ремонта, то в этом случае ответственность лежит на региональном операторе.

Подводя итог обсуждению, сити-менеджер Александр Муромский поручил Николаю Ванифатову встретиться с руководителем УК «Зеленая роща» и представителем департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области для решения острых проблем, связанных с системой обращения отходов.

Напомним, введение института регоператора должно было избавить область от нелегальных свалок. Если же орловцев заставляют везти строительные отходы на полигон под Мценск — то можно предположить, что не все захотят встраиваться в такую схему. А это значит, что число нелегальных свалок в лесополосах и орловских оврагах вырастет в ближайшее время многократно.

 

Тихо замерло всё до июля
Орловские налоговики напоминают об ограничениях в выезде за границу для должников
11 февраля кинотеатры «Современник» и «Победа» проведут последний киносеанс
Опубликовано 05 Фев 2019 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"