В Орле не вывозится строительный мусор

В администрацию Орла поступают жалобы о том, что из дворов не вывозится крупногабаритный мусор. В частности, такая проблема имеется в Северном и Железнодорожном районах, а также в частном секторе. По информации начальника юридического отдела регионального оператора Ольги Сидоровой, в начале января действительно были проблемы с вывозом крупногабаритного мусора, но сейчас ситуация стабилизировалась. Работа в этом направлении осуществляется по заявкам жителей.

Между тем, на рабочем совещании в городской администрации также поднялся вопрос об уборке строительных отходов. Как сообщил Николай Ванифатов, в Орловской области имеется две площадки для приема строительных отходов промышленного назначения (например, кирпичей). И ближайшая — во Мценске! Вывоз должен осуществлять непосредственно тот, кто генерирует мусор. Если речь идет об отходах после мелкого ремонта, то в этом случае ответственность лежит на региональном операторе.

Подводя итог обсуждению, сити-менеджер Александр Муромский поручил Николаю Ванифатову встретиться с руководителем УК «Зеленая роща» и представителем департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области для решения острых проблем, связанных с системой обращения отходов.

Напомним, введение института регоператора должно было избавить область от нелегальных свалок. Если же орловцев заставляют везти строительные отходы на полигон под Мценск — то можно предположить, что не все захотят встраиваться в такую схему. А это значит, что число нелегальных свалок в лесополосах и орловских оврагах вырастет в ближайшее время многократно.