В Орле не ждут, что реки выйдут из берегов

Половодье 2022 года ожидается в сроки, близкие к норме. Прогнозируемые максимальные уровни весеннего половодья на реке Оке в городе Орле составят 390-590 см (норма 694 см), на реке Зуше в городе Мценске – 180-420 см (норма 552 см). Начало вскрытия ледового покрова на этих реках в 2022 году ожидается в конце марта. Максимальные уровни воды весеннего половодья в реке Сосне в районе слободы Беломестной могут составить 250-350 см (при норме 502 см).

При складывающейся обстановке в 2022 году на территории Орловской области в период весеннего половодья 2022 года могут быть затоплены низководные мосты в 6 муниципальных образованиях (в Залегощенском, Мценском, Новосильском и Ливенском районах, Орловском муниципальном округе) и садовые участки в городе Орле и Орловском муниципальном округе, — рассказали в пресс-службе МЧС.

По многолетним наблюдениям, половодье на реках Орловской области чаще всего начинается в третьей декаде марта. При этом наибольший расход воды наблюдается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность половодья на реках области составляет от 10 до 20 дней. Пик половодья обычно наступает через 4-7 дней после начала подъема уровня воды в реках области.

На прохождение воды влияет масса факторов. В первую очередь погода – если продолжатся ночные заморозки и дневные оттепели – то большая вода уйдет постепенно и серьезных проблем половодье не принесет. Если же ночью потеплеет и пройдут сильные дожди – то все еще может измениться.