В Орле недобросовестный перевозчик попал в «черный список»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Орловской области утвердило ходатайство администрации г. Орла о внесении частного перевозчика ИП Гришин С.А. в список недобросовестных поставщиков.

Напомним, в январе 2021 года вступило в силу решение администрации Орла о расторжении в одностороннем порядке с ИП Гришин С.А. муниципального контракта на осуществление пассажирских перевозок. Причиной послужили многочисленные претензии в адрес частного перевозчика по обслуживанию маршрутов №2, №22 и №27.

Перевозчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков, в настоящее время он не может принимать участие в государственных закупках, сообщает администрация города Орла.