10 января 2022



В Орле недобросовестный перевозчик попал в «черный список»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Орловской области утвердило ходатайство администрации г. Орла о внесении частного перевозчика ИП Гришин С.А. в список недобросовестных поставщиков.

Напомним, в январе 2021 года вступило в силу решение администрации Орла о расторжении в одностороннем порядке с ИП Гришин С.А. муниципального контракта на осуществление пассажирских перевозок. Причиной послужили многочисленные претензии в адрес частного перевозчика по обслуживанию маршрутов №2, №22 и №27.

Перевозчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков, в настоящее время он не может принимать участие в государственных закупках, сообщает администрация города Орла.

 

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Опубликовано 10 Янв 2022 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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