В Орле нетрезвый пенсионер задушил жену

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 6 июля 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей супругой сдавил ей руками шею. В результате действий злоумышленника от механической асфиксии наступила смерть потерпевшей.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. 

 

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Опубликовано 09 Июл 2018 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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