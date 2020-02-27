В Орле ночью сгорел частный автомобиль

27 февраля в 04.51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на Кромском проезде города Орла. В результате пожара в автомобиле «Форд Транзит» выгорели моторный отсек и кабина.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, два раза — на ликвидацию пожаров и шесть – на различные происшествия.