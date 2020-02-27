27 февраля 2020



В Орле ночью сгорел частный автомобиль

27 февраля в 04.51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на Кромском проезде города Орла. В результате пожара в автомобиле «Форд Транзит» выгорели моторный отсек и кабина.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, два раза — на ликвидацию пожаров и шесть – на различные происшествия.

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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