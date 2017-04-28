В Орле нормативы на вывоз ТБО не соответствуют реальности

Вопрос о повышении платы за вывоз мусора (не в виде роста тарифа, а в виде повышения норматива) вновь был затронут на заседании комитета горсовета по ЖКХ. В частности, было отмечено, что ежемесячные убытки «Спецавтобазы» за вывоз мусора доходят до 500 000 рублей. Составляющих проблемы две.

Во-первых, не все жители частного сектора заключили договор на вывоз мусора. Повлиять на ситуацию должно было создание регионального оператора, который имел право выставлять счета всем без исключения жителям частного сектора. Но как известно, в Орловской области новый институт так и не заработал. А без регионального оператора только 85% жителей частного сектора платят за вывоз ТБО.

Вторая составляющая проблемы — нормативы образования отходов. Как было отмечено на заседании, по факту автомобили «Спецавтобазы» вывозят больше мусора, чем по нормативам выбрасывают жители. К сожалению, точных цифр представитель муниципального предприятия назвать не смог, но сейчас каждый житель производит по 3 кубических метра отходов. А по факту вывозят порядка 3,7 кубометра.

Выходов несколько — либо и дальше загонять муниципальное предприятие в долги, но при этом чистить город как положено. Либо вывозить только тот объем мусора, за который платят жители. Либо повышать нормативы (и как следствие плату за вывоз ТБО). По какому пути пойдут власти — станет известно уже в ближайшее время.

 

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Опубликовано 28 Авг 2017 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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