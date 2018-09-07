7 сентября 2018



В Орле новые остановки заменят на «умные»

В Орловской области планируется провести замену новых модульных конструкций на современные интеллектуальные, — сообщает пресс-служба облправительства. «Умные остановки» будут оснащены городской навигацией: картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, рекламными лайк-боксами, влагозащищенным освещением с энергосберегающим потреблением. Как часть системы «Безопасный город» на них устанавливаются камеры видеонаблюдения с возможностью ночной съемки, которые фиксируют все происходящее в радиусе нескольких метров.

Кроме того, здесь предусмотрены: зона Wi-Fi, USB-зарядка устройств, тревожная кнопка вызова диспетчера ситуационного центра и служб экстренного реагирования, навигационное интерактивное табло, информационное табло, венчурный аппарат (продажа снеков, напитков). Также предложено дополнить «умные остановки» павильонами для торговли орловских фермеров.

Напомним, что это не первая инициатива организовать торговые точки для местных фермеров. Несколько лет назад в Орле появились ларьки «Родное село», в которых предполагалась продажа фермерских продуктов. По факту фермеры так и не получили доступ к ларькам «Родного села».  Торговать в этих киосках смогли лишь организации, входящие в один агрохолдинг.

Еще интересней выглядит инициатива замены новых остановочных павильонов на еще более новые. Жители засыпают городских чиновников просьбами об установке хотя бы скамеечек (не говоря уже о полноценных павильонах). Сейчас по факту в городе негде укрыться от дождя и ветра на улице Пушкина, на Карачевской, и еще на нескольких окраинных магистралях (особенно вдоль трамвайных путей).

 

В Орле появятся три новых гипермаркета
В Орловском районе по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже
В Покровском районе взбесилась еще одна кошка
Опубликовано 07 Сен 2018 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"