В Орле новые остановки заменят на «умные»

В Орловской области планируется провести замену новых модульных конструкций на современные интеллектуальные, — сообщает пресс-служба облправительства. «Умные остановки» будут оснащены городской навигацией: картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, рекламными лайк-боксами, влагозащищенным освещением с энергосберегающим потреблением. Как часть системы «Безопасный город» на них устанавливаются камеры видеонаблюдения с возможностью ночной съемки, которые фиксируют все происходящее в радиусе нескольких метров.

Кроме того, здесь предусмотрены: зона Wi-Fi, USB-зарядка устройств, тревожная кнопка вызова диспетчера ситуационного центра и служб экстренного реагирования, навигационное интерактивное табло, информационное табло, венчурный аппарат (продажа снеков, напитков). Также предложено дополнить «умные остановки» павильонами для торговли орловских фермеров.

Напомним, что это не первая инициатива организовать торговые точки для местных фермеров. Несколько лет назад в Орле появились ларьки «Родное село», в которых предполагалась продажа фермерских продуктов. По факту фермеры так и не получили доступ к ларькам «Родного села». Торговать в этих киосках смогли лишь организации, входящие в один агрохолдинг.

Еще интересней выглядит инициатива замены новых остановочных павильонов на еще более новые. Жители засыпают городских чиновников просьбами об установке хотя бы скамеечек (не говоря уже о полноценных павильонах). Сейчас по факту в городе негде укрыться от дождя и ветра на улице Пушкина, на Карачевской, и еще на нескольких окраинных магистралях (особенно вдоль трамвайных путей).