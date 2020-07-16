16 июля 2020



В Орле обещают построить четыре новых детских сада

Как сообщает администрация города Орла, в ближайшие годы в областном центре построят четыре новых детских сада в рамках национального проекта «Демография».

Муниципальный контракт с подрядчиком ООО «АгроСтройМонтаж» на строительство детского сада на ул. Планерная заключен 26 июня 2020 года. Срок выполнения работ – 25 июля 2021 года. Учреждение рассчитано на 80 мест.

Строительством детского сада №93 в шестом микрорайоне с 2019 года занимается подрядная организация ООО «Авилон». Срок сдачи объекта – 10 декабря 2020 года.

Также в ближайшие годы в Орле появятся детские сады на ул. Ливенской и в 795-м квартале.

 

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Опубликовано 16 Июл 2020 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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