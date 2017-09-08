В Орле обнаружили последователей Тома Сойера

В Орле по Оке плавает плот с двумя подростками. Фото, размещены в социальных сетях, в частности, в группе «Интересный Орел». Снимки вызвали жаркую дискуссию и разделили читателей на два лагеря. Первые беспокоятся о безопасности ребят — вода достаточно холодная и не факт, что упав в воду — они смогут в одежде добраться до берега. Вторые радуются, что еще хоть кто-то отрывается от компьютера и отправляется на самодельном плоту на поиски приключений.

Кто-то из читателей вспомнил другой фильм «Верные друзья», в котором уже взрослые люди плавали на плоту. И начинали они как раз в том же возрасте. Другие читатели вспомнили более опасные развлечения советских подростков, например, катание льдинах.