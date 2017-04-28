В Орле обновляют разметку

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», работы по нанесению разметки на осевые линии выполнены на 75%, на пешеходные переходы — на 90% от запланированного объема.

Всего в этом сезоне обновленная разметка появится на 110 улицах областного центра и 64 пешеходных переходах. Разметка на пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений наносится термоплатиком, на остальных объектах — краской.

С 20 апреля работы проводит ООО «Доринвест», с которым заключен муниципальный контракт на сумму порядка 8 млн рублей. В течение июня подрядчик планирует завершить нанесение разметки на всех запланированных объектах, информирует администрация  Орла.

 

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Опубликовано 01 Июн 2017 в 13:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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