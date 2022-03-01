В Орле обновят топиарные фигуры

В теплицах МУП «Зеленстрой» высаживается седум для топиарных фигур. Специальные рамы из металла сначала обтягивают сеткой, потом набивают грунтом и каждое растение специальным инструментом помещают на место, где оно будет расти. Седум бывает разных оттенков и получается, что топиарные фигуры сразу становятся необходимых цветов. К майским праздникам в сквере Танкистов появится «Орден Отечественной войны», а в течение лета на улицах Орла установят «Маяк», «Корабль» и «Дельфинов». К составлению топиарных фигур МУП «Зеленстрой» приступит ориентировочно в середине апреля, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

А сейчас в теплицах МУП «Зеленстрой» растут «анютины глазки», цинерария, петуния и бархатцы. Эти ароматные цветы по весне украсят городские клумбы, а также будут выставлены на продажу. Как уточнил директор МУП «Зеленстрой» Юрий Козлов, в открытый грунт планируется высадить минимум 120 тыс. цветов. Они традиционно появятся в сквере Танкистов, на ул. Брестской, в сквере Героев-комсомольцев, вокруг памятника В.И. Ленина и на других центральных клумбах. «Окончательно окрепнут цветы к концу апреля, тогда же начнём высадку – по традиции ко Дню Победы», — уточнил Юрий Козлов.

Кроме того, яркую рассаду заготавливают и для широкой продажи. Среди садоводов-любителей планируется реализовать 100 тысяч цветов. Их можно будет приобрести в магазине МУП «Зеленстрой» на ул. Панчука, 85 с конца апреля.