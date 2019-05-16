16 мая 2019



В Орле обокрали 94-летнего пенсионера

Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы, обокравшей 94-летнего пенсионера.

Пенсионер проживает в Советском районе Орла. Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, к пожилому мужчине в дом пришла незнакомка, представившаяся работницей финансовой службы.

Злоумышленница попросила пенсионера показать удостоверяющие личность документы, при ней он достал их из ящика комода. После ухода гражданки мужчина заметил пропажу документов и 27 тысяч рублей, которые также хранились в комоде.

По данному факту сотрудники следственного отдела УМВД России по г.Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейские проводят розыск злоумышленницы. Региональное УМВД призывает пожилых граждан не доверять незнакомцам и не впускать их в свои дома.

 

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Опубликовано 16 мая 2019 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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