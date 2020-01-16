16 января 2020



В Орле оборудовали Крещенскую купель

Сотрудники поисково-спасательного отряда (водного) областной поисково-спасательной службы совместно с представителями городской администрации подготовили иордань для Крещенских купаний в Орле.

Иордань оборудована в районе Центральной спасательной станции (улица Левый берег реки Оки, дом 63-а). Здесь будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей поисково-спасательного отряда (водного), полиции, медиков. Всего по области, по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам, организовано 35 мест Крещенских купаний.

Купель в г. Орле оборудована в соответствии с требованиями безопасности: обнесена сетчатым каркасом, дно закрыто тентом, чтобы в случае непредвиденной ситуации купающиеся не ушли под лед. Установлены заграждения, деревянные лестницы для спуска и подъема. Кроме этого, спасатели разместят специальное снаряжение для оказания помощи на воде.

18 и 19 января орловские сотрудники МЧС России будут нести службу в усиленном режиме, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 16 Янв 2020 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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