В Орле оборудовали Крещенскую купель

Сотрудники поисково-спасательного отряда (водного) областной поисково-спасательной службы совместно с представителями городской администрации подготовили иордань для Крещенских купаний в Орле.

Иордань оборудована в районе Центральной спасательной станции (улица Левый берег реки Оки, дом 63-а). Здесь будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей поисково-спасательного отряда (водного), полиции, медиков. Всего по области, по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам, организовано 35 мест Крещенских купаний.

Купель в г. Орле оборудована в соответствии с требованиями безопасности: обнесена сетчатым каркасом, дно закрыто тентом, чтобы в случае непредвиденной ситуации купающиеся не ушли под лед. Установлены заграждения, деревянные лестницы для спуска и подъема. Кроме этого, спасатели разместят специальное снаряжение для оказания помощи на воде.

18 и 19 января орловские сотрудники МЧС России будут нести службу в усиленном режиме, информирует пресс-служба ведомства.