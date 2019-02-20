20 февраля 2019



В Орле обострилась сезонная проблема с бродячими собаками

От жителей поступает большое количество обращений по поводу бродячих собак. Эту тему не обошли стороной на традиционном рабочем совещании 19 февраля. Как рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, работы по отлову безнадзорных животных велись до конца 2018 года. Сейчас из средств областного бюджета получено 4,8 млн рублей. «Орловской городской станцией по борьбе с болезнями животных» завершается процедура приема заявок на отлов безнадзорных собак. Подрядчик будет определен только в конце февраля — начале марта. Соответственно сам отлов животных возобновится в первой декаде марта, подытожил Александр Филатов.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил главам районных администраций обращать внимание на места концентрации бездомных собак и сообщать уполномоченным представителям бюджетного учреждения Орловской области. Заявки могут направлять и сами жители. Для оперативного принятия мер по отлову безнадзорных собак необходимо направлять письменные заявки с указанием количества особей, места их скопления и внешних признаков по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75, а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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