В Орле обозначили место для строительства новой школы в Зареченском микрорайоне

В группе «Новостройки города Орла» появилось сообщение о том, что сформирован земельный участок под строительство еще одной школы в новом микрорайоне Зареченский. К сообщению прилагается схема, из которой понятно, что школа будет стоять в чистом поле дальше на выезд из города вдоль Карачевского шоссе.

Интересную деталь отметили читатели группы — они приложили скан из публичной кадастровой карты, согласно которому стоимость земельного участка под предполагаемой школой составляет более 116 миллионов рублей. Вероятно, в ближайшее время в Орле пройдут публичные слушания и участок в зоне Ж-1 будет изменен на зону О-4, которая как раз и предполагает строительство общеобразовательных учреждений.

Напомним, в марте этого года областные власти озвучили планы по строительству в Орле трех новых школ — в микрорайоне Ботаника, Зареченском и Наугорском (в качестве пристройки к уже существующей). Кроме того рассматривалась возможность строительства школы в 909 квартале.