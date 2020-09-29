29 сентября 2020



В Орле обратили внимание на липы: посадят еще 902 дерева

На улицах областного центра появится одно из самых необходимых городу деревьев — липа. По суммарному набору параметров, таких как хорошая приживаемость, долгий срок жизни, степень очистки воздуха от вредных веществ — липа уступает только тополю. Но в отличие от тополя — липа не дает пуха, который превращает в ад жизнь аллергиков. Поэтому все же следует признать именно липу деревом №1 для посадки вдоль дорог и везде, где необходима очистка воздуха.

Высадка молодых лип в нашем областном центре начнется в октябре и продлится весь месяц. Саженцы появятся во всех районах города: 223 — в Заводском, 116 — в Железнодорожном, 183 — в Советском и 380 — в Северном. Работы будут выполнять бригады МУП «Зеленстрой». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, весной этого года уже было высажено более 1 200 деревьев.

 

В больнице города Ливны Орловской области пациентов кормили мясом с кишечной палочкой
В Заводском районе Орла орудуют автомобильные воры
Орловский ипподром открывает летний беговой сезон
Опубликовано 29 Сен 2020 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"