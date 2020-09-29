В Орле обратили внимание на липы: посадят еще 902 дерева

На улицах областного центра появится одно из самых необходимых городу деревьев — липа. По суммарному набору параметров, таких как хорошая приживаемость, долгий срок жизни, степень очистки воздуха от вредных веществ — липа уступает только тополю. Но в отличие от тополя — липа не дает пуха, который превращает в ад жизнь аллергиков. Поэтому все же следует признать именно липу деревом №1 для посадки вдоль дорог и везде, где необходима очистка воздуха.

Высадка молодых лип в нашем областном центре начнется в октябре и продлится весь месяц. Саженцы появятся во всех районах города: 223 — в Заводском, 116 — в Железнодорожном, 183 — в Советском и 380 — в Северном. Работы будут выполнять бригады МУП «Зеленстрой». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, весной этого года уже было высажено более 1 200 деревьев.