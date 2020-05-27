В Орле обрушилась крыша спортзала

Сегодня, 27 мая, в районе часа дня поступило сообщение о том, что на Наугорском шоссе произошло обрушение кровли. ЧП случилось в пристроенном к дому №23 двухэтажном здании на площади 150 кв. м. По предварительной информации, в результате обрушения пострадавших нет. На место были направлены все экстренные службы, в том числе от МЧС 13 человек и 4 единицы техники.

К проверке инцидента подключилась прокуратура. Ведомством будет проверено соблюдение требований жилищного законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц.

(Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой МЧС)