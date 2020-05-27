27 мая 2020



В Орле обрушилась крыша спортзала

Сегодня, 27 мая, в районе часа дня поступило сообщение о том, что на Наугорском шоссе произошло обрушение кровли. ЧП случилось в пристроенном к дому №23 двухэтажном здании на площади 150 кв. м. По предварительной информации, в результате обрушения пострадавших нет. На место были направлены все экстренные службы, в том числе от МЧС 13 человек и 4 единицы техники.

К проверке инцидента подключилась прокуратура. Ведомством будет проверено соблюдение требований жилищного законодательства, а также законодательства  в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц.

(Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой МЧС)

 

Орловские приставы вышли в рейды
1 сентября в Орле по ул. Достоевского и Колхозная перекроют движение
Должнику не удалось скрыть имущество от принудительной реализации
Опубликовано 27 мая 2020 в 17:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"