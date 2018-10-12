12 октября 2018



В Орле общественное движение «Время» запустило кампанию за установку биотуалетов

В областном центре движение «Время» запустило общественную кампанию #ВремяИскатьТуалет. Как пишут ребята в социальных сетях: «В городе ужасная ситуация с общественными туалетами. Мало того, что если они есть, то они отвратительны, так еще их в глаза никто не видел, оказывается. Все граждане как один, говорят, что это больная тема для города, что биотуалеты действительно нужны. Подобные инициативы не выгодны администрации, так как фонтанчики за 56 миллионов сделают больше эффекта, чем какие-то там биотуалеты».

Между тем, ситуация с туалетами действительно тупиковая — чтобы выделить деньги на их установку нужен проект или соответствующая программа. А программу чиновники отказываются формировать, так как нет источника финансирования. При этом в городе как грибы после дождя начали появляться фонтаны за десятки миллионов рублей. Еще миллионы будут уходить ежегодно на техническое обслуживание этих дорогих свето-музыкальных конструкций. Поэтому деньги в казне есть, но вот приоритеты по их использованию довольно странные. Чиновников не смущает даже то, что приезжающие в город туристы вынуждены пользоваться растущими вокруг кустами. Не смущает «отцов города» и что некоторые подворотни специфическим запахом выдают свое второе предназначение. Даже арка вдоль гостиницы «Салют», выходящая на центральную площадь города, использовалась прохожими как раз с этой целью всего пару лет назад. Орловцы выходят из ситуации как могут — кто-то посещает ту же городскую или районные администрации (вход в областную простым смертным заказан). Кто-то ходит в кафе или торговые центры. Большинство использует естественное озеленение областного центра. Хочется надеяться, что хотя бы после акции общественников чиновники наконец-то вспомнят, что орловцы тоже люди. У некоторых больные почки и они не могут долго терпеть. Что люди не обязаны унижаться, если у них заболел живот. Что в конце концов жители областной столицы имеют право не только смотреть на разноцветные струйки фонтанов за счет бюджета, но и получить по-настоящему комфортную городскую среду.

Напомним, прошлая акция движения «Время» оказалась очень эффективной — после переименования улицы Карачевской в «Улицу обещаний Клычкова», на недоделанном объекте сразу появилась строительная техника.

 

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Опубликовано 12 Окт 2018 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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