В Орле общественный транспорт проверили на антитеррористическую защищенность

Весь общественный транспорт в областном центре прошёл категорирование и оценку уязвимости, сообщил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Андрея Молодчинина.

Для 356 автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обслуживание населения по муниципальным маршрутам, 36 трамваев и 48 троллейбусов МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) было составлено 26 планов обеспечения транспортной безопасности, которые в доступной форме разъясняют водителям общественного транспорта, как защитить себя, транспорт и пассажиров от незаконного вмешательства и попыток проведения террористических актов.

В ТТП создана собственная антитеррористическая комиссия, имеется план антитеррористической защищённости. Ежемесячно проверяется укомплектованность аварийных бригад, их оснащенность необходимой техникой, инструментом и оборудованием. Административные сотрудники, водители и кондукторы ежеквартально, а также в предпраздничные дни проходят инструктаж.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в местах массового пребывания людей разработаны варианты движения трамваев и троллейбусов.