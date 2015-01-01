В Орле общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 4 часов

Администрация города Орла информирует, что на маршруты выйдут автобусы частных перевозчиков, муниципальный транспорт работать не будет.

В связи с проведением ночного представления «Танцующий город» с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет закрыто движение автотранспорта  по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская, по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл.Ленина до ул. Пионерской, по пл. Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора.

Также с 18 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора, на ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской, на пл. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и от ул. Ленина  до пл. Ленина.

 

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Опубликовано 26 Дек 2016 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 49

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