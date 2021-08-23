В Орле обсуждается переименование нескольких остановок

Как сообщает администрация г. Орла, на минувшей неделе был дан старт общественному обсуждению переименования пяти остановочных пунктов.

Так, остановка «Переулок Восход» на пер. Часовом может получить новое название в честь недавно открытой после благоустройства общественной территории в Советском районе – «Парк Победы». По предварительным итогам, эту инициативу поддерживают 74% респондентов.

Для остановки «Магазин Москва» на ул. Розы Люксембург предлагается сразу несколько альтернативных вариантов: «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», «Сквер Есенина» или «ул. Розы Люксембург». Эти обновления пока не поддержаны горожанами. Большинство голосуют за прежнее название.

В качестве альтернативы остановке «Магазин «Апельсин» на ул. Гагарина жители предлагают «ул. Нормандия-Неман» или «Храм Николы на песках». Около половины респондентов высказываются за последнее название.

Новое название может получить и действующая остановка «Завод Стекломаш». – «Сквер Героя Ермолаева».

Остановку «СМУ-2» на ул. Поселковой предлагают переименовать в «Пожарную часть», эту идею поддерживает большинство респондентов.

Проголосовать можно в соцсетях https://vk.com/topic-170142282_47923465 и в Гугл-форме https://forms.gle/Y7RyinDHxQaL36pP8 (только для владельцев Гугл-аккаунтов).

Итоги обсуждения подведут 13 сентября.