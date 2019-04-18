В Орле обучают уходу за больными людьми

В Орле заработала образовательная площадка для адаптационного обучения маломобильной категории граждан, презентации передовых разработок в сфере реабилитационной индустрии, повышения квалификации специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере.

Как сообщает Орловское региональное отделение фонда соцстрахования, проект реализуется на базе Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации, расположенного по адресу: город Орёл, набережная Дубровинского, дом 60.

Цикл мероприятий открыл семинар, посвященный современным технологиям ухода за тяжелобольными или пожилыми людьми. В нем приняли участие специалисты медицинских организаций, центров и стационарных учреждений социального обслуживания населения, медико-социальной экспертизы Орловской области.

Под руководством спикеров — представителей «Европейского центра долгосрочной опеки» — участники рассмотрели ключевые принципы ухода за тяжелобольными людьми, изучили передовую программу профилактики пролежней, обсудили роль современных косметических средств по уходу за больными людьми.

Подобные мероприятия на базе Центра обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации планируется проводить регулярно.