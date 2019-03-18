В Орле обворовали пенсионера

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УМВД России по г. Орлу установили причастность ранее привлекавшегося к уголовной ответственности гражданина 1969 года рождения к тайному хищению кошелька с деньгами в сумме 12 тысяч рублей.

Кража была совершена из квартиры пенсионера 1944 года рождения, который сдавал внаем комнату. Квартирантка съезжала и пришла за вещами со своим знакомым. Спустя некоторое время пенсионер обнаружил пропажу кошелька, в котором была его пенсия.

В беседе с полицейскими подозреваемый признался в причастности к противоправному деянию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские изъяли у подозреваемого часть похищенных денег, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.