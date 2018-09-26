В Орле объявили войну каштановой моли

№33 (526) от 26 сентября 2018 г.

Орловские каштаны пять лет назад поголовно поразил вредитель — минирующая моль. Напасть для областного центра не новая. Многие орловцы помнят в начале 2000-х нашествие другого «минёра» — тополиной моли. Просто каждый вид этих насекомых специализируется на своем «любимом» дереве. Есть такие, что поражают сразу несколько разных пород. Есть любители одного «блюда». К последним и относится каштановая моль. Поскольку каштаны более ценные деревья, чем тополя, в городе решили заняться их лечением. Регулярное раннее сбрасывание листьев приводит к тому, что деревья серьезно ослабевают. А в этом году накануне холодов каштаны еще и массово зацвели, что также может привести к печальным последствиям — если будет бесснежная и холодная зима. Кстати, в этом году по объемам заражения деревьев ситуация наихудшая за последние 5 лет. Недавно город пережил массовую гибель ясеней — сейчас эти деревья в подавляющем большинстве стоят мертвыми. Если упустить еще и каштаны — областной центр начнет превращаться в серый каменный мешок. Обсудить все нюансы предстоящей войны с летающим нашествием решили в формате «круглого стола», куда пригласили представителей самых разных ведомств. Прозвучало много разных мнений, но самое важное — это «цена вопроса». В какую конкретно сумму обойдется борьба с молью? Пока на главный вопрос ответа нет.

Ужас, летящий на крыльях ночи

Гусеницы ночной бабочки — минирующей каштановой моли (Cameraria ohridella) — размножаются в листьях, причем разные поколения ведут себя по-разному. Но все они выгрызают пустоты в листьях (так называемые «мины»). В конце концов листья деревьев желтеют еще в середине лета и опадают. Уже к июню в зараженных листьях прекращается фотосинтез, половина площади листовых пластинок деградирует, нарушается обмен веществ. В результате в холода каштаны уходят ослабленными. С этой бедой немного раньше столкнулись в Европе и, по некоторым данным, сейчас ученые на Западе разрабатывают несколько способов борьбы с вредителем. В приоритете биологический. Для этого можно использовать естественных врагов моли — всевозможных паразитов, которые могут существенно сократить популяцию этих бабочек. Изучаются возможности патогенных грибков, которые заражают вредителей и прореживают популяцию без вреда для окружающей среды. Впрочем, эти методы в Орле на заседании «круглого стола» даже не обсуждались.

Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Филатов, практически все городские каштаны в той или иной мере поражены минирующей молью. При этом фактов массовой гибели деревьев пока не отмечается, но лучше до этого и не доводить. Пока же орловцы вынуждены всю вторую половину лета смотреть на порыжевшие каштаны, а уже к сентябрю скверы и парки «украшают» голые скелеты деревьев. Проблемы с борьбой добавляет тот факт, что минирующая каштановая моль не является карантинным объектом, а значит, нет и единой стандартизированной методики борьбы с этим вредителем. Каждый регион решает сам — что и как ему делать для спасения своих деревьев. Какие-то регионы пошли по радикальному пути вырубки погибших деревьев и замены их на устойчивые к моли сорта (есть и такие). При этом в основе такого решения лежит экономика — перед такими действиями люди уже всё просчитали и пришли к выводу, что замена больных деревьев на устойчивые к моли сорта – более рациональное решение, чем длительное и постоянное лечение. Южные области чуть раньше Орла столкнулись с этой бедой и уже набили себе «шишек», так что у соседей есть чему поучиться. Но в ряде наших регионов все же пошли по пути лечения деревьев, и, похоже, именно этот путь пока больше привлекает орловские власти.

Бесконечная война

Начальник отдела карантина растений регионального управления Россельхознадзора Юрий Семечев рассказал, что бороться с вредителем можно, но массовое скопление людей в черте города накладывает ряд существенных ограничений — необходимо думать не только о спасении деревьев, но и о безопасности жителей. Существуют системные химпрепараты — инсектициды. Если обработать деревья ранцевым опрыскивателем моторного типа, то фактически хватит двух обработок — и каштановая моль пропадет, если при этом вовремя удалять опавшую листву (где зимуют куколки, из которых по весне выведутся новые бабочки) и делать своевременную обрезку. Обрабатывать токсичными препаратами общественные территории весьма проблематично. И если, например, парки и скверы на время обработки от вредителей можно закрыть от посещения, то каштановые аллеи возле домов — нет. При этом специалист отметил, что помимо обработки ранцами существуют и другие способы внесения химикатов — в виде инъекций со всех сторон ствола и внесение ядов в почву под корни дерева. Эти способы имеют как свои плюсы, так и минусы. Необходимо тщательно подходить к выбору оптимального варианта.

Об успешном опыте войны с молью рассказал за «круглым столом» доцент кафедры защиты растений ОрелГАУ Леонид Еремин. Он пояснил, что в 2015-2016 годах, когда минирующей молью стали поражаться каштаны в вузовском парке, местные преподаватели попробовали лечить деревья. Во-первых, была массово собрана и уничтожена опавшая листва с куколками вредителя. Во-вторых, проведена своевременная обработка системными инсектицидами. Такая методика помогла, деревья выздоровели. Однако, эффект оказался краткосрочным. Уже выздоровевшие каштаны в парке ОрелГАУ летом 2018 года снова массово оказались поражены вредителем. То есть обработку химикатами необходимо повторять каждые два года. Здесь надо указать, пожалуй, самое главное: в ходе встречи один-единственный раз были названы конкретные цифры — во сколько обойдется лечение деревьев. В ОрелГАУ было потрачено 1 500 рублей (в ценах 2015 года) на обработку 82 деревьев. При этом необходимо приплюсовать к этой примерной «цене вопроса» стоимость ранцевых опрыскивателей (в ОрелГАУ были свои) и зарплату людям, которые будут работать с химией. Учитывая особенности развития вредителя, на всю обработку у города будет очень немного времени — только пока началось движение сока. Более ранняя, так же, как и более поздняя протравки не дадут необходимого эффекта. Обработка ядами в парке ОрелГАУ велась двукратно. При этом на 4 дня были полностью перекрыты все дорожки в парке, все входы и выходы.

Стоит учитывать еще и такой нюанс: куколки моли зимуют не только в опавшей листве, но и в коре самого ствола дерева, а также в почве. Этого южного гостя сложно уничтожить и физически, и механически. При этом получается интересная «вилка»: сжигание листьев принесет очевидную и большую пользу для деревьев, но жечь листву в городе категорически запрещается. Сейчас листву вывозят на полигон ТБО для захоронения, но вылезти наружу и преодолеть такое расстояние для летающих насекомых — вообще не проблема. Как вариант было предложено найти в городе предприятие с печами и с качественными фильтрами, где можно было бы утилизировать листву без вредных выбросов. О том, как можно жечь мусор, не создавая опасности для окружающей среды, наше издание писало в статье «Сонечку очень хвалят, но никто не женится» в №21 (514) от 4 июля 2018 г.

У любого способа применения ядов есть как плюсы, так и минусы. Например, можно вводить яд с помощью инъекций. В этом случае можно было бы спасти деревья на центральных улицах, где нельзя ограничить проход жителей и обработку ядами сверху. Но яд не различает кого убивать — вредителей или полезных насекомых. Вместе с молью город рискует потерять и ценнейших опылителей-пчел. Многие, увы, не читали в детстве сказку Виталия Бианки «Сова» о том, как старик поссорился с совой и остался без молока к чаю. В природе очень сложные взаимоотношения одних видов с другими. Поэтому, уничтожив за компанию с молью и без того немногочисленных пчел, наездников и других полезных обитателей каштанов, город может оказаться на пороге гораздо больших проблем: напомним, моль придется травить каждые два года, и каждые два года «под раздачу» будут попадать полезные насекомые.

Вместе дешевле

Координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров рассказал, что в Симферополе каштаны лечили вышеупомянутым методом шприцевания: препарат вводился уколами под кору дерева в период начала сокодвижения. Он предложил наладить межмуниципальное сотрудничество по обмену опытом. Кроме того, изучив закупочные цены на пестициды, общественники пришли к выводу, что стоимость препаратов существенно различается в зависимости от объема поставки. К сожалению, конкретных цифр выступающий не озвучил, поэтому оценить выгоду не представляется возможным. Но Вадим Невров заверил, что если удастся наладить сотрудничество с Симферополем, то можно будет не только получить ценный опыт, но и приобрести яды гораздо дешевле из-за большого объема поставки (закупить на два региона сразу).

Кроме того, общественники готовы внести свой вклад в лечение каштанов на территории Орла самыми разными способами, начиная от уборки листвы и заканчивая сбором средств на покупку инсектицидов. Кстати, это может оказаться самым важным — в городе катастрофическая ситуация с финансами. И людям будет очень сложно объяснить, почему бюджетные средства пошли на лечение каштанов, а не на решение проблем с выпусками ливневок. Или почему бюджетные средства пойдут именно на каштаны — ранее наши коллеги из «Московского комсомольца» указывали, что Орле массово болеют и другие деревья (те же ясени). Привлечение внебюджетных источников снимет все вопросы и поможет спасти каштаны, пока еще не отмечена массовая их гибель.

Наступление по всем фронтам

Кстати, в конце обсуждения представитель Россельхознадзора предложил отличную идею — небольшие каштаны можно было бы накрывать каким-нибудь плотным материалом и обрабатывать химикатами снизу. Тогда в обработку попадут не только скверы, но и деревья вдоль городских улиц, к которым невозможно ограничить доступ людей. А ведь протравка каштанов дело долгое — необходимо, чтобы пестициды продержались на листве, коре и ветках как минимум 120 часов! Естественно, подобные укрытия еще больше увеличат «цену вопроса». Но вариант с заменой обычных каштанов на устойчивые к моли сорта представитель Россельхознадзора отверг по причине «а вдруг появится какой-нибудь другой вредитель, который заразит уже новые посадки».

Александр Филатов предложил предусмотреть уже в бюджете следующего года средства на борьбу с каштановой молью. Но так как скромных возможностей городской казны не хватит на все деревья в областном центре, за зиму будет выбрано несколько конкретных локальных территорий, где начнут борьбу с вредителем. Пока назывались два адреса — бульвар Победы и сквер Ермолова. Также к весне рабочая группа окончательно определит оптимальный способ борьбы с каштановой молью — будут ли это инъекции в ствол, или распыление, или внесение ядов под корень. В ходе «круглого стола» преимущественным назван вариант инъекций в ствол, так как распыление препаратов связано с большими сложностями в условиях плотной городской застройки. В любом случае, все упирается в финансы. Власти рассчитывают, что бизнес-сообщество внесет посильную лепту в спасение городских деревьев.

Сергей Миляхин