В Орле объявлен конкурс «Молодые лица города — 2017»

По информации администрации Орла, в этом году победителей будут определять в 14 номинациях:

— «Мастер настроения» – за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии;

— «Сыны Отечества» — присваивается конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной деятельности, проявившему героизм и мужество в мирное время и во время выполнения боевых задач;

— «Ласковый дом» — семье, имеющей статус многодетной; являющейся позитивным образцом семьи, с успешно обучающимися детьми; семье, подающей пример в воспитании детей-инвалидов, приёмных детей; семье, имеющей общее увлечение или занятие, принимающей активное участие в общественной жизни города Орла;

— «Сила духа» — за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации, имеющему частичную или полную трудовую занятость, принимающему участие в общественной, культурной, спортивной жизни города, чьё поведение в повседневной жизни отличается мужеством, силой воли, характером, умением терпеть и преодолевать трудности;

— «Свет знаний» — за высокие достижения в педагогической деятельности и/или высокие результаты в области фундаментальных, технических, естественных, социально-экономических, сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения;

— «Служители Гиппократа» — лучшему медицинскому работнику лечебно-профилактических учреждений города Орла, выпускнику медицинских учреждений, добившемуся высоких профессиональных достижений, наилучших показателей в своей работе, учёбе;

— «Мастер пера» — конкурсанту, имеющему опубликованные в печати, переданные по телевидению и радио, размещенные в сети Интернет за период с 1 января по 17 ноября 2016 года статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, получившему широкое общественное признание;

— «Альма матер» — конкурсанту, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему отличные результаты в учебной деятельности, активно участвующему в общественной жизни города, а также имеющему значительные достижения в научно-исследовательской работе (по направлению от учебного заведения);

— «Доброе Сердце» — конкурсанту, являющемуся лидером волонтерских движений, благотворительных организаций, активным участником студенческих молодежных движений социальной сферы, представителем молодежной организации, пропагандирующей здоровый образ жизни и воспитывающей у молодежи чувство милосердия и сострадания;

— «Хранители времени» — конкурсанту, являющемуся лидером патриотических общественных организаций, активным участником поисковых работ, сохраняющему исторические ценности, осуществляющему работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения;

— «Олимпийская надежда» — конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях в этом году по олимпийским видам спорта;

— «На пути к Олимпу» — конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях в этом году по неолимпийским видам спорта;

— «Гордость орловского спорта» — конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях в этом году по олимпийским видам спорта;

— «Спортивное совершенство» — конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях в этом году по неолимпийским видам спорта.

В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте 14-35 лет, зарегистрированные по месту жительства на территории города Орла. Заявки принимаются до 11 декабря по адресу – ул. Ленина, д. 15, кабинет 11, тел.: 76-34-53.

Торжественное награждение состоится 20 декабря. Все победители получат почетные грамоты администрации города Орла и денежные премии.