В Орле очередному инвалиду выдали льготное лекарство по решению суда

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о лекарственном обеспечении. Было установлено, что заявительница страдает хроническим неврологическим заболеванием, является инвалидом II группы и имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако с декабря 2019 года она не была обеспечена положенными ей бесплатными лекарственными препаратами, при этом срок выданного ей рецепта истек, а новый рецепт лечащим врачом не выписывался. Вместе с тем, аптечным учреждением соответствующая заявка в фармацевтическую организацию направлена не была, отсроченное обслуживание рецепта на лекарство своевременно не обеспечено.

По указанным фактам в адрес директора ГУП ОО «Орелфармация» и БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» прокуратура внесла представления с требованием обеспечить заявительницу назначенными ей лекарственными препаратами. Акты реагирования прокуратуры удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время женщина обеспечена необходимыми медикаментами.

Кстати, подобные сообщения, что орловцы только через суд получает положенные им по закону лекарства — стали уже привычными в ленте новостей. Вот лишь небольшая подборка аналогичных случаев: С-Стабильность: в Орле очередному льготнику не выдали лекарства

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