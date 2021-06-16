В Орле один день посвятят Толстому (12+)

Литературный вечер «Один день в творчестве Л.Н. Толстого» состоится 27 июня в 15:00 на территории парка-отеля «Мечта» в поселке Зеленый шум.

Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, информирует официальный Портал Орловской области.

Гостей мероприятия ждёт театрализованное представление от актёров Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Также все желающие смогут сделать фотографии в стилизованной фотозоне в образе героев эпохи Л.Н. Толстого.

Важным событием вечера станет открытый конкурс чтецов «Перо Л.Н. Толстого». Участники конкурса представят публике произведения собственного сочинения и прочитают произведения И.С. Тургенева, А.А. Фета и Л.Н. Толстого. Победитель и конкурсанты получат возможность принять бесплатное участие в экскурсионном автопробеге «ЛитераТур» по местам, связанным с жизнью и творчеством трех великих классиков: И.С. Тургенева, А.А. Фета, Л.Н. Толстого.