16 июня 2021



В Орле один день посвятят Толстому (12+)

Литературный вечер «Один день в творчестве Л.Н. Толстого» состоится 27 июня в 15:00 на территории парка-отеля «Мечта» в поселке Зеленый шум.

Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, информирует официальный Портал Орловской области.

Гостей мероприятия ждёт театрализованное представление от актёров Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Также все желающие смогут сделать фотографии в стилизованной фотозоне в образе героев эпохи Л.Н. Толстого.

Важным событием вечера станет открытый конкурс чтецов «Перо Л.Н. Толстого». Участники конкурса представят публике произведения собственного сочинения и прочитают произведения И.С. Тургенева, А.А. Фета и Л.Н. Толстого. Победитель и конкурсанты получат возможность принять бесплатное участие в экскурсионном автопробеге «ЛитераТур» по местам, связанным с жизнью и творчеством трех великих классиков: И.С. Тургенева, А.А. Фета, Л.Н. Толстого.

 

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Опубликовано 16 Июн 2021 в 14:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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