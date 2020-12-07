7 декабря 2020



В Орле одноэтажный частный дом застраховали на 16,9 млн рублей

Филиал компании «Росгосстрах» в Орловской области обеспечил страховой защитой расположенный в черте областного центра отделанный декоративной штукатуркой одноэтажный кирпичный дом с двумя деревянными мансардами, открытой террасой и красивым крыльцом. Общая площадь строения — более 400 квадратных метров. Полисом защищены конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование строения, а также имущество в доме, сообщил департамент по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах».

Договор заключен по полному пакету рисков на случай гибели, утраты или повреждения в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, кражи и др.

Сумма страховой ответственности составила более 16,9 млн рублей.

 

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Опубликовано 07 Дек 2020 в 13:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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