В Орле около 270 спортсменов приняли участие в лыжных гонках

19 и 20 января в Медведевском лесу прошли открытые чемпионат и первенство города Орла по лыжным гонкам 2019 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Орловской, Тульской и Брянской областей.

Соревнования проводились на дистанциях 3, 5, 10 км в дисциплинах «свободный стиль» 19 января и «классический ход» 20 января. В первый день в лыжных гонках приняли участие 170 спортсменов, во второй — около 100 человек. Во второй день в соревнованиях принял участие глава администрации города Александр Муромский. Он прошёл 10 км.

Победители и призеры спортивных состязаний были определены в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин по наименьшему времени прохождения дистанции. Им были вручены грамоты и памятные призы, информирует администрация Орла.