В Орле определена фан-зона для футбольных болельщиков

Постановление об организации на площади Ленина фан-зоны вчера подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

На центральной площади города на большом экране будут транслироваться все матчи мирового чемпионата, который принимает наша страна.

Первая игра состоится сегодня,14 июня. В группе «А» сразятся сборные России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18.00, а официальное открытие Чемпионата мира по футболу — на полчаса раньше, в 17.30.

В период проведения чемпионата, с 14 июня по 15 июля, в Орле будет организовано дежурство сотрудников полиции и ГИБДД. Они обеспечат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время трансляций футбольных матчей, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 14 Июн 2018 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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