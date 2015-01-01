В Орле определена фан-зона для футбольных болельщиков

Постановление об организации на площади Ленина фан-зоны вчера подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

На центральной площади города на большом экране будут транслироваться все матчи мирового чемпионата, который принимает наша страна.

Первая игра состоится сегодня,14 июня. В группе «А» сразятся сборные России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18.00, а официальное открытие Чемпионата мира по футболу — на полчаса раньше, в 17.30.

В период проведения чемпионата, с 14 июня по 15 июля, в Орле будет организовано дежурство сотрудников полиции и ГИБДД. Они обеспечат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время трансляций футбольных матчей, сообщает пресс-служба администрации Орла.