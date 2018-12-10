В Орле определены площадки для запуска фейерверков на Новый год
Традиционно местами для запуска праздничных фейерверков станут две площадки — стела в месте слияния Оки и Орлика, территория возле ДК «Металлург».
Жители могут сами использовать пиротехнику на специально отведенных площадках.
Управление по безопасности администрации города Орла определило шесть площадок:
В Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).
В Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).
В Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской.
В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).
При использовании пиротехнических изделий необходимо руководствоваться требованиями инструкций, прилагаемых к фейерверкам, напоминает администрация Орла.