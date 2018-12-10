10 декабря 2018



В Орле определены площадки для запуска фейерверков на Новый год

Традиционно местами для запуска праздничных фейерверков станут две площадки — стела в месте слияния  Оки и Орлика, территория возле  ДК «Металлург».

Жители могут сами использовать пиротехнику на специально отведенных  площадках.

Управление по безопасности администрации города Орла определило шесть площадок:

В Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).

В Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).

В Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской.

В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

При использовании пиротехнических изделий необходимо руководствоваться требованиями инструкций, прилагаемых к фейерверкам, напоминает администрация Орла.

 

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Опубликовано 10 Дек 2018 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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