В Орле определены площадки для запуска фейерверков

Традиционно в Орле новогодний фейерверк будет осуществлен с двух площадок: от стелы в месте слияния Оки и Орлика и с площади ДК «Металлург».

Горожане смогут воспользоваться специально оборудованными площадками. В 2017 году их семь:

в Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул .Кромская, 12 (разворотное кольцо);

в Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);

в Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;

в Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования инструкций.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

— в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального значения;

— на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач;

— на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

— на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

— во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

— на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, напоминает администрация города Орла.

 

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Опубликовано 18 Дек 2017 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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