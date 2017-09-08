В Орле определены площадки для запуска фейерверков
Традиционно в Орле новогодний фейерверк будет осуществлен с двух площадок: от стелы в месте слияния Оки и Орлика и с площади ДК «Металлург».
Горожане смогут воспользоваться специально оборудованными площадками. В 2017 году их семь:
в Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул .Кромская, 12 (разворотное кольцо);
в Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);
в Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;
в Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).
При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования инструкций.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
— в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального значения;
— на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач;
— на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
— на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
— во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
— на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, напоминает администрация города Орла.