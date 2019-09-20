20 сентября 2019



В Орле опять ищут подрядчика для ремонта моста «Дружбы народов»

Администрация Орла ищет нового подрядчика для завершения работ по ремонту моста «Дружбы народов» через реку Ока, сообщает RosTender.info. Контракт с прежним подрядчиком, компанией «РГС», был расторгнут. Заявки на участие в тендере принимают до 26 сентября, и в этот же день назовут победителя. По конкурсным условиям, он должен будет сдать объект к 1 декабря 2020 года. Стоимость оставшегося объема работ оценивается в 273 млн рублей, средства поступят из бюджета города. Заказчиком работ выступает Управление капстроительства Орла.

На минувшем комитете депутаты усомнились что УКС сможет в полной мере контролировать ход работ, так как в штате этого подразделения нет специалиста-мостовика. На что представители горадминистрации напомнили, что у предыдущего заказчика как раз был такой специалист, что в итоге не спасло объект от провального ремонта. Также депутаты засомневались, что на конкурс выставили непереработанную документацию, на что опять же последовало возражение — документы кардинально переработаны. Правда, деталей проекта опять никто не озвучил — будут ли оставлять на месте старые и вполне справляющиеся с нагрузкой балки или же пролеты придется демонтировать и закупать новые железо-бетонные конструкции. Судьба ранее приобретенных балок будет решаться в суде — у города возникли сомнения в качестве поставленных изделий, так как они были покрашены, что не предусмотрено контрактом поставки. Возможно, краской пытались скрыть дефекты.

 

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Опубликовано 20 Сен 2019 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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