В Орле опять начнут высаживать живые изгороди

В Орле планируют возобновить практику использования живых изгородей. Муниципальный контракт на озеленение города будет заключен с ООО «ПКФ «Содружество». Так, возле памятника Ивану Грозному появятся 100 саженцев бирючины европейской. На кольце улицы Раздольной высадят 390 кустов лапчатки желтой, 720 — бирючины европейской, 40 — спиреи Ваннгутта. На кольце улицы Ливенской планируется посадка 300 штук снежноягодника.

Также запланирован ремонт топиарной фигуры «Орёл», установленной в 909-м квартале. Рабочие ООО «ПКФ «Содружество» заменят пришедшие в негодность и местами отсутствующее на фигуре элементы отделки. Для этого будут использоваться березовые или ивовые ветви трех размеров, в соответствии с их расположением на фигуре, обработанные от гниения и воспламенения. Работы на сумму 510 тыс. рублей должны быть выполнены до 29 декабря 2020 года, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Добавим, что живые изгороди широко использовались в Орле до перестройки. А в Европе до сих пор — это непременный атрибут городских улиц. Помимо прекрасной декоративной функции, а также надежной пыле- и шумозащиты, живые изгороди служат прибежищем для огромного числа насекомых и птиц (если это достаточно высокие кусты). В последнее время в Орле наблюдается заметное снижение численности воробьев. К тому же живые изгороди позволяют зонировать пространство. Например, отделять детские площадки от автостоянок и дорог, что бы мячи не вылетали под колеса авто. А изгороди из фитонцидных растений позволяют избавить жителей близлежащих домов от “ароматов” контейнерных площадок. Естественно, есть и проблемы. Живые изгороди требуют ежегодного ухода. А те же фитонцидные щиты собирают разлетающийся мусор и мягко говоря выглядят очень неэстетично. Можно, конечно, убирать мусор вовремя, но мы живем в Орле и нужно реально смотреть на вещи.