В Орле опять проблема с мостами — подрядчик не успел доделать пешеходные переправы

С подрядчиком, который не завершил ремонт мостов, расторгнут муниципальный контракт. Об этом сообщил правовой отдел УКХ. Напомним, еще в июле УКХ объявило поиск подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту трёх мостов. Речь идёт о подвесном пешеходном мосте на Ботанике через Оку (к озеру Светлая жизнь), пешеходном мосте через Оку в створе улицы Костомаровской и пешеходном вантовом мосте через Орлик в створе улицы Горького.

Единственная заявка поступила от ООО «Стройспецмонтаж». 27 июля 2020 года с этим подрядчиком был заключён муниципальный контракт на 3,1 млн рублей. Срок завершения работ — до 30 ноября 2020 года. По информации УКХ, рабочие ООО «Стройспецмонтаж» вели ремонт некачественно и медленными темпами. Ускорились только тогда, когда над ними нависла угроза расторжения договорных отношений в одностороннем порядке.

30 октября 2020 года комиссия, возглавляемая первым заместителем начальника УКХ Артёмом Москвичековым, осмотрела объекты и выполненные там работы. В итоге специалисты пришли к выводу, что ремонт пешеходных мостов выполнен только на 30% от общей стоимости контракта. Причём отдельные виды работ — некачественные. Не на всех объектах убран строительный мусор. На основании этой проверки УКХ пришло к решению расторгнуть муниципальный контракт с ООО «Стройспецмонтаж» и выставить ему штрафные санкции за срыв работ. Теперь ремонт этих объектов запланирован на 2021 год, — отметили в пресс-службе горадминистрации.