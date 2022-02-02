В Орле опять продезинфицировали вокзал

Орловские сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Орле. Специалисты постоянно проводят дезинфекцию социально-значимых объектов, общественных мест, зданий и объектов транспортной инфраструктуры. По традиции, обработка вокзала проходила для обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей и работников крупного узла железной дороги.

Дезинфекция проводилась силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС, при помощи спецтехники и обеззараживающих средств. Обработка осуществлялась во всех помещениях здания вокзала. Особое внимание специалисты уделили контактным поверхностям мест общего пользования. Лестницы, переходы, залы ожидания, кассы были обработаны высокоэффективными дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных. Их распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов. Сотрудники МЧС обработали более 1900 квадратных метров вокзальных помещений.