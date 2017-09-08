В Орле опять странным образом формируются списки дворов для предстоящего ремонта

В Орле сегодня прошло совещание с участием руководителей служб администрации города по вопросу формирования списка дворовых территорий для реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Орла» в 2018 году. Об участии жителей или о каком-то предварительном оповещении орловцев, что они тоже могут поучаствовать в судьбе собственных дворов — не сообщается.

Напомним, на недавних общественных слушаниях по ремонту дворов был озвучен целый ряд предложений, в частности, не формировать каждый год списки дворов заново — а продолжить работу с теми адресами, которые ждали своей очереди, но так и не дождались ее в 2016-ом. Между тем, как сообщает пресс-служба горсовета, жители многих орловских многоэтажек проявляют инициативу и уже провели собрания собственников по вопросу вступления в программу на 2018-ый. В администрации города имеется более двадцати протоколов таких собраний.

Есть и другой путь включения дворовой территории в программу — многие орловцы обратились по этому вопросу к своим депутатам. В этом случае так же потребуется провести сложную процедуру собрания собственников. Объявления о предстоящих собраниях появятся во многих орловских дворах, нуждающихся в ремонте, в ближайшее время — заверили в горсовете. Собственникам квадратных метров в многоквартирных жилых домах предстоит обсудить не только вопрос включения своего двора в программу, но и виды необходимых работ. При этом чиновники упорно отказываются отвечать на вопрос — почему те дворы, которые не дождались ремонта в 2016, не были включены в новую программу?

Всплывают и другие интересные подробности. Так, жители одного из домов, прошедшего капитальный ремонт, указали на то, что территорию их двора разбила тяжелая строительная техника. Однако, программа ремонта дворов никак не увязана с программой капремонта. Так что им в каком-то смысле еще повезло — они проведут собрание и станут в очередь ждать, пока их адрес попадает в программу ремонта дворов. А вот тем жителям, где уже отремонтировали дворы и только предстоит капремонт — повезет гораздо меньше — строительная техника уничтожит все то, что было с таким трудом обустроено во дворе. Впрочем, чиновники так и не научились увязывать между собой не только разные проекты (такие как капитальный ремонт и ремонт дворов), но даже родственные программы — такие как ремонт дворов в рамках одного проекта и в рамках другого. Собственно, об этом мы уже упомянули в заметке и об этом шла речь на общественных слушаниях по программе 2017-го.

 

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Опубликовано 06 Окт 2017 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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