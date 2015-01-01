В Орле опять загорелся полигон ТБО

Гигантская городская свалка, которая горит с пугающим постоянством, опять вспыхнула минувшей ночью. В 21.35 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов на улице Итальянской. К месту возгорания были направлены два отделения 3-й пожарно-спасательной части, по одному отделению от 2-й ПСЧ и Специализированной ПСЧ. По прибытию было выявлено горение твердых бытовых отходов на площади 350 квадратных метров. Дополнительно к ликвидации возгорания были привлечены два грузовых и два поливомоечных автомобиля. В два часа ночи открытое горение было ликвидировано, но проливать водой гору мусора не прекратили. Только к восьми часам утра горение было полностью ликвидировано на площади 500 квадратных метров. Проверка по факту возгорания проводится отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС.