В Орле организация подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 8 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью с 2016 года по 2017 год уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 8 миллионов рублей.

В рамках расследования следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.