В Орле организацию «ИРС» оштрафовали за неработающие вентиляционные каналы

Необычное дело удалось выиграть в суде орловскому Роспотребнадзору, который представлял интересы потребителей. Жители обратились в суд с иском к ООО «ИРС», чтобы общество уменьшило покупную цену квартиры, а также чтобы взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. Специалисты Роспотребнадзора вступили в данное гражданское дело по своей инициативе, для дачи заключения в целях защиты прав потребителей.

Истцы указали, что продавец ООО «ИРС» при продаже квартир, не поставил их в известность о нарушении в работе вентиляционных каналов на кухне при использовании газового оборудования. В Гражданском Кодексе прописано, что если недостатки товара не были оговорены продавцом, то покупатель некачественного товара вправе потребовать от продавца соразмерного уменьшения цены. Если же продавец отказывается добровольно уменьшить цену, то по суду с него можно потребовать еще и компенсацию морального вреда, а также штраф.

В итоге решением Орловского районного суда в пользу истцов была уменьшена покупная цена за квартиры, взыскана неустойка, компенсирован моральный вред, а также взыскан штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы. Решение суда вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.