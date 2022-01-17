В Орле организована художественная выставка Ольги Тучниной (6+)

С 12 по 30 января в Областном выставочном центре проходит художественная выставка преподавателя Орловской детской Школы изобразительных искусств и народных ремесел Ольги Тучниной.

Ольга Тучнина — график, акварелист. Произведения художницы посвящены образам старых российских городов, красоте памятников русского зодчества, миру русской природы. Это храмы, городские пейзажи, натюрморты, интерьеры.

Произведения Ольги Тучниной находятся в государственных и частных собраниях в России и странах ближнего и дальнего зарубежья (США, Франции, Англии, Израиля, Ливии, Финляндии).