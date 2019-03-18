18 марта 2019



В Орле организована выставка «Его Величество театр» (12+)

В отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина с 18 по 31 марта 2019 года организована выставка – «Его Величество театр» (12+). Она проходит в рамках Года театра в России.

На выставке экспонируются материалы об истории и современной деятельности орловских театров, их репертуаре, гастролях, актерах.

Вниманию читателей предложены книги воспоминаний театральных художников Ильи Сегала и Моисея Рохлина. Материалы о крепостном театре графа Сергея Каменского представлены в изданиях: «Театр графа Каменского» из серии «Золотая книга Орловщины», книги Л. Н. Афонина «Повесть об орловском театре», главе «Орловский государственный драматический театр им. И. С. Тургенева» в первом томе «Собрания научных трудов» А. Ю. Сарана. С творческой деятельностью ведущих театров Орла можно познакомиться в книге-альбоме «Наш Орел… пролетая столетия». В издании «В театральном Тургеневском Доме» прослежены вехи развития орловского драматического театра: спектакли, фестивали, гастрольная деятельность, интервью актеров.

Выставка организована для учащихся, студентов, преподавателей, всех, кто интересуется театральным искусством, информирует пресс-служба библиотеки.

 

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Опубликовано 18 Мар 2019 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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